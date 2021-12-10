(Видео) Изнасилование 16-летней. Как покидали село родные подозреваемого 

Семья мужчины, подозреваемого в изнасиловании и избиении 16-летней в Сокулукском районе, уехала из села.
Об этом сообщили местные жители.
По их словам, 8 декабря семья подозреваемого уехала из Кызыл-Туйского айылного округа Сокулукского района. Сельчане ранее пригрозили сжечь их дом, если те не выполнят требование о выселении.
Пользовательница Лунара Бекиева опубликовала в сети Facebook запись, на которой она возмущается, что пожилых людей заставили оставить свой дом, и спрашивает, была ли в этом необходимость.
Однако находившиеся на месте представители органов власти и аксакалы заверили ее, что все происходит "в рамках закона", так как решение о выселении принял суд аксакалов. Бекиева не соглашается с ними и заявляет, что такое решение нелегитимное.
Напомним, 5 декабря житель села Кызыл-Туу Сокулукского района в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 16-летнюю местную жительницу. Кроме того, он жестоко избил ее. Подозреваемый знал девушку - она была его соседкой, также знал ее родителей. Он обманом посадил ее к себе в машину, пообещав подвезти до Бишкека, когда общественный транспорт не работал.
Источник: Кактуз
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