Мелис Турганбаев о новом назначении: Спортсмены из федерации сами предложили возглавить ее

Решение о его назначении было принято единогласно

Кандидат в депутаты ЖК по Октябрьскому избирательному округу экс-глава МВД Мелис Турганбаев прокомментировал Vesti.kg свое новое назначение на пост президента Федерации борьбы в Кыргызстане.

По его словам, он с 1998 года возглавлял федерацию и активно развивал этот вид спорта.

Турганбаев добавил, что на него вышли сами спортсмены и предложили снова руководить федерацией.

- Предыдущий президент федерации неожиданно ушел с этого поста, - сказал он. - Спортсмены, тренерский совет попросили меня стать президентом федерации. Это общественная организация.

Турганбаев надеется, что борцы получат золотую медаль на предстоящих соревнованиях.

Источник: vesti.kg