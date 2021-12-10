Мелис Турганбаев о новом назначении: Спортсмены из федерации сами предложили возглавить ее

Решение о его назначении было принято единогласно
Кандидат в депутаты ЖК по Октябрьскому избирательному округу экс-глава МВД Мелис Турганбаев прокомментировал Vesti.kg свое новое назначение на пост президента Федерации борьбы в Кыргызстане.
По его словам, он с 1998 года возглавлял федерацию и активно развивал этот вид спорта.
Турганбаев добавил, что на него вышли сами спортсмены и предложили снова руководить федерацией.
- Предыдущий президент федерации неожиданно ушел с этого поста, - сказал он. - Спортсмены, тренерский совет попросили меня стать президентом федерации. Это общественная организация.
Турганбаев надеется, что борцы получат золотую медаль на предстоящих соревнованиях.
Источник: vesti.kg
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