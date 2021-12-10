(Фото) Певица Анжелика появилась на обложке международного журнала Moscow Tonight

«На обложке настоящая суперженщина, певица, актриса, продюсер, меценат многих фондов и бизнес-леди»

Отечественная певица Анжелика Кайратова появилась на обложке международного интернет-журнала Moscow Tonight. Фотографию обложки у себя на странице в социальных сетях опубликовало само издание.

Отмечается, что декабрьский номер уже доступен в Сети.

«На обложке настоящая суперженщина, певица, актриса, продюсер, меценат многих фондов, бизнес-леди Анжелика Кайратова», — говорится в публикации.

Источник: Вести