Назначен новый управляющий делами президента

Тилек Батырканов назначен управляющим делами президента.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Указ о назначении подписал Садыр Жапаров. Ранее своим распоряжением он освободил Батырканова от должности первого заместителя управляющего делами президента.

Также ранее Жапаров освободил Бактыбека Кудайбергенова от должности управляющего делами президента и назначил его главой Нацстаткома.