ГКНБ: Задержан следователь УВД Таласской области за взятку

ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР задержали старшего следователя следственной службы УВД Таласской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
По ее данным, установлено, что следователь вымогал у гражданина "С.Б." денежные средства в размере 300 тыс. сом за прекращение досудебного производства.
"7 декабря 2021 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в г.Талас, при получении взятки 50 тыс. сомов с поличным задержан старший следователь Следственной службы УВД Таласской области, капитан милиции "А.Д.Д.".Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.В настоящее время ведется следствие", - говорится в сообщении ГКНБ.
Источник: vb.kg
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