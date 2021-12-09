Асылбека Жээнбекова освободили из СИЗО

Соответствующее ходатайство внес следователь ГКНБ.

Сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел и изменил меру пресечения депутатам парламента Асылбеку Жээнбекову и Торобаю Зулпукарову, проходящих обвиняемыми по делу "Кумтора". Об этом сообщают СМИ.

Соответствующее ходатайство внес следователь ГКНБ.

Напомним, Жээнбекова и Зулпукарова задержали в июне 2021 года. Две недели назад в парламент поступило представление генпрокурора Курманкула Зулушева о даче согласия на привлечение их к уголовной ответственности. Однако парламент отказал надзорному органу.

Источник: vb.kg