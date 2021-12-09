(Фото) Энергокризис или полуобнаженная Назира Айтбекова. Что волнует кыргызстанцев больше всего?

Социальные сети стали индикатором общественных настроений в Кыргызстане.

По дискуссиям в соцсетях можно судить о реакции граждан на те или иные события. И судя по тому, как вчера соцсети отреагировали на несколько событий, общественно значимые вопросы не вызывают столь бурного обсуждения, как поступок отдельной личности.

Пользователь Twitter привел конкретный пример.

В данном сравнении пользователя необходимо учесть разницу в размере аудитории. У Kaktus.media 463 тыс. подписчиков в Instagram, у Назиры Айтбековой почти в три раза больше - 1,2 млн. подписчиков. Но у откровенных фотографий в сотню раз больше комментариев.

Анализ на сайте Kaktus.media подтверждает тенденцию: кыргызстанцы на поступок отдельной личности реагируют активнее, чем на решения всего госаппарата.

Публикация о сливе воды на ГЭС вышла несколько позже, но, тем не менее, ее прочитали в три раза меньше, чем новость о посте Айтбековой.

Почему это важно

На фоне энергокризиса госорганы всячески манипулируют информацией, чтобы избежать справедливой критики от общества. Ситуация со сливом воды из Токтогульского ГЭС, о которой стало известно из публикации казахстанской стороны, это подтверждает. Однако этот случай не вызвал у кыргызстанцев столь сильного интереса, хотя, по сути, он затрагивает их лично. Ведь от решения правительства, действий чиновников зависит, будет ли гореть свет в их доме, будут ли отапливаться школы и больницы, будет ли вода для полива полей.

Назира Айтбекова - медийная персона, довольно активна в соцсетях. Из ее поста следует, что откровенными фотографиями она критикует отношение общества к важным вопросам. Она спрашивает подписчиков, почему общество не относится к избиению женщин, изнасилованию девочек, коррупции с таким же резким осуждением, как к публикации фотографий полуобнаженных женщин.

Источник: Кактуз