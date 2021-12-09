Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

(Фото) Энергокризис или полуобнаженная Назира Айтбекова. Что волнует кыргызстанцев больше всего?

Социальные сети стали индикатором общественных настроений в Кыргызстане.

По дискуссиям в соцсетях можно судить о реакции граждан на те или иные события. И судя по тому, как вчера соцсети отреагировали на несколько событий, общественно значимые вопросы не вызывают столь бурного обсуждения, как поступок отдельной личности.

Пользователь Twitter привел конкретный пример.

В данном сравнении пользователя необходимо учесть разницу в размере аудитории. У Kaktus.media 463 тыс. подписчиков в Instagram, у Назиры Айтбековой почти в три раза больше - 1,2 млн. подписчиков. Но у откровенных фотографий в сотню раз больше комментариев.

Анализ на сайте Kaktus.media подтверждает тенденцию: кыргызстанцы на поступок отдельной личности реагируют активнее, чем на решения всего госаппарата.

Энергокризис или полуобнаженная Назира Айтбекова. Что волнует кыргызстанцев больше всего?

Публикация о сливе воды на ГЭС вышла несколько позже, но, тем не менее, ее прочитали в три раза меньше, чем новость о посте Айтбековой.

Энергокризис или полуобнаженная Назира Айтбекова. Что волнует кыргызстанцев больше всего?

Почему это важно

На фоне энергокризиса госорганы всячески манипулируют информацией, чтобы избежать справедливой критики от общества. Ситуация со сливом воды из Токтогульского ГЭС, о которой стало известно из публикации казахстанской стороны, это подтверждает. Однако этот случай не вызвал у кыргызстанцев столь сильного интереса, хотя, по сути, он затрагивает их лично. Ведь от решения правительства, действий чиновников зависит, будет ли гореть свет в их доме, будут ли отапливаться школы и больницы, будет ли вода для полива полей.

Назира Айтбекова - медийная персона, довольно активна в соцсетях. Из ее поста следует, что откровенными фотографиями она критикует отношение общества к важным вопросам. Она спрашивает подписчиков, почему общество не относится к избиению женщин, изнасилованию девочек, коррупции с таким же резким осуждением, как к публикации фотографий полуобнаженных женщин.

Источник: Кактуз

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить