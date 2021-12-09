Назира Айтбекова объяснила, почему опубликовала свои откровенные фотографии в Instagram

Актриса и телеведущая Назира Айтбекова прокомментировала публикацию откровенных фото в Instagram.
Она обратилась к подписчикам, которые осуждали ее поступок.
"Как поживаете? Уже почесали свои языки, эго? Хотела лишь спросить, вам полегчало, вы утешили свое самолюбие, вознеслись вверх после оскорблений и битья?" - обратилась она.
Телеведущая объяснила, почему опубликовала эти фотографии.
"Вам нужна такая озорница, как я. Если не проводить шокотерапию, вы превратитесь в Афганистан", - добавила она.
Напомним, несколько дней назад телеведущая опубликовала два откровенных снимка. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Часть пользователей осудили ее за провокационный пост, другие же, наоборот, поддержали за смелость.
Источник: Кактуз
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