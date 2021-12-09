Боремся с мифами о 3G, 4G, 5G и радиофобией

В телефоне вся наша жизнь – соцсети, мессенджеры, фото, видео, банковские карты, оплата коммунальных и тысячи других услуг.

Проверьте себя. Сколько времени вы проводите в телефоне? Скажите "Окей, Google":

"Сколько времени я пользовался телефоном в среду?"

"Сколько времени я сегодня провел в приложении?"

Среднестатистический абонент использует телефон в среднем по 3 часа в день. В течение всей своей жизни он проводит 75,5 тыс. часов за смартфоном, а это почти 9 лет.

Тем не менее сотовые операторы не только в Кыргызстане, но и по всему миру постоянно сталкиваются с жалобами на сотовые вышки и радиофобией – беспочвенными навязчивыми мыслями о том, что всё вокруг излучает опасные волны и радиацию.

В чем причины таких страхов и как работают базовые станции, благодаря которым мы можем звонить и пользоваться Интернетом? Разбираемся.

Допустим, вы собираетесь позвонить. Вот как это работает:

Если говорить об излучении от станций связи, то оно электромагнитное, как и от микроволновой печи, компьютеров, телевизора, высоковольтных линий. При стандартном использовании эти технологии безопасны. Однако понятно, что не стоит устраивать пикник в метре от антенны сотовой связи (это еще через заграждение нужно перелезть), смотреть телевизор впритык к экрану, использовать микроволновую печь с отсутствующей дверцей.

Элементарно - нахождение на открытом солнце вреднее, чем радиоволны сотовой связи, из-за большей интенсивности солнечных лучей и более высокой частоты излучения. Люди получают ожоги от загара на солнце, но никого это в панику не вводит и считается нормой. Микроволновка в момент разогрева еды излучает в десятки раз больше, чем базовая станция на крыше, но человека защищает перегородка.

Так и от воздействия электромагнитного излучения станций человека защищают крыша, стены. Важно понимать, что антенны сотовой связи вещают в строго определенном направлении и устанавливаются таким образом, чтобы все пользователи связи находились в безопасной области.

Влияют ли базовые станции на здоровье…

Приводит ли радиоизлучение к онкологии, бесплодию?

Нет! Из материалов школьной программы по физике за 9-й класс мы знаем, что радиоволны – это волны низкой частоты и не могут в принципе нарушать строение ДНК в клетке. Они не являются фактором, вызывающим мутации. Проведено множество исследований на тему влияния радиоволн на человека, но ни одно из них не выявило связи радиоизлучения с риском развития рака. Многократные исследования влияния радиоволн на репродуктивную функцию и потенцию также не выявили связи между собой.

Путаница происходит от схожести слов: радиация и радиоволны. Но это абсолютно разные понятия. Радиация – это ионизирующее излучение, поток заряженных частиц, который проходит через ткани организма и взаимодействует с ними.

Не опасно ли ставить базовую станцию на жилые дома?

Нет и еще раз нет. И вот почему. Если вышка стоит на крыше дома, вас от нее разделяют крыша и стены, а это в десятки раз снижает мощность радиосигнала.

Базовая станция на здании не задевает своим излучением ни тех, кто внутри, ни тех, кто близко к зданию.

Именно поэтому закон не запрещает ставить базовые станции на крышах школ и других зданий, а также на высоких столбах.

Как операторы выбирают место для установки базовых станций?

Конкретное место операторы выбирают как для планового расширения и улучшения покрытия, так и по обращениям жителей с жалобами на плохую связь. Цель – предоставить качественный сервис: стабильную голосовую связь и быстрый Интернет.

Место для установки базовой станции выбирается в результате сложных технических расчетов и радиоизмерений. Главная цель – обеспечить качество связи в конкретном районе.

Как правило, оборудование базовых станций размещается на антенно-мачтовых сооружениях, технических этажах и крышах зданий.

Чтобы получить разрешение на строительство и установку оборудования базовой станции, операторы сотовой связи готовят внушительный пакет разрешительных документов и проходят несколько этапов согласований.

Сначала технические специалисты готовят техническое задание на проектирование и строительство БС, выполняют предварительные расчеты уровней электромагнитного излучения.

Затем готовится проект, который проходит согласование в соответствующих государственных органах, в том числе в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Только после получения положительного согласования от всех соответствующих государственных органов и прохождения проектом экспертизы начинается само строительство.

После завершения строительства сертифицированная лаборатория производит фактические замеры электромагнитного излучения в районе расположения базовой станции. Оформляется соответствующий протокол измерения уровней электромагнитного излучения. Только допустимые уровни позволяют эксплуатировать базовую станцию.

Кстати, в Кыргызстане действуют одни из самых строгих норм предельно допустимого уровня электромагнитного изучения в месте нахождения человека – 10 мкВт/кв. см. Для сравнения: в США и странах Скандинавии допустимый уровень в десятки-сотни раз выше: 700-1 000 мкВт/кв. см

Почему тогда говорят, что базовые станции опасны для здоровья?

Все страхи от незнания. Сотовая связь в Кыргызстане появилась сравнительно недавно, всего 25 лет назад – а новое всегда вызывает вопросы и недоверие. Это нормально – в разное время люди протестовали против автомобилей, поездов и даже уличного освещения. Со временем становится ясно, что новые технологии облегчают жизнь и делают ее более безопасной.

Что насчет 5G?

Стандарт связи 5G не использует каких-то особых радиоволн. На самом деле bluetooth, wi-fi, а также сети 3G и 4G используют тот же диапазон частот. Отличие нового стандарта связи в том, что для того чтобы гарантировать низкое энергопотребление абонентских устройств, обеспечить стабильный Интернет на очень высокой скорости, используется большее число небольших маломощных передатчиков, расположенных сравнительно недалеко друг от друга (примерно так же устроены wi-fi-сети).

Чем ближе к вам стоит вышка сотовой связи, тем меньше излучение от телефона в момент вызова, лучше сигнал и скорость мобильного Интернета, а значит вы всегда сможете быть на связи и сделать важный звонок.

Источник: kaktus.media