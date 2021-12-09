В Бишкеке содержание вредных частиц в воздухе умеренное - мэрия

9 декабря на 14:00 в Бишкеке содержание вредных частиц в воздухе умеренное, сообщает пресс-служба мэрии столичного муниципалитета.
По данным Гидрометеорологической Службы при МЧС КР, на 14:00 9 декабря в столице наблюдается умеренное содержание твердых микрочастиц РМ 2,5 в воздухе.
Предельно допустимая максимально разовая концентрация содержания в воздухе твёрдых частиц РМ 2,5 составляет 160 мкг/м3. При этом среднесуточная предельно допустимая концентрация – 35 мкг/м3. Сейчас в некоторых районах Бишкека количество частиц не превышает 32 мкг\м3.
Дорогие горожане! Мэрия столицы на ежедневной основе будет предоставлять статистические данные по загрязнению воздуха, вы также можете посмотреть индекс загрязнения того или иного района по ссылке: http://gov.meteo.kg/?map=5
Источник: Кабар
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