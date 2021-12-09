Семья подозреваемого в изнасиловании 16-летней в Сокулуке покинула село

Семья подозреваемого в избиении и изнасиловании 16-летней девушки переехала из села.
Об этом сообщает со ссылкой на отца потерпевшей издание «Сереп».
По его словам, скорее всего они переехали в Бишкек.
Ранее жители села Исмаил, где проживает семья пострадавшей, дали три дня семья подозреваемого на переезд, иначе, как они отмечали, прольется кровь.
Сообщалось, что в ОВД Сокулукского района 5 декабря поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина избил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений согласно ст. 154 (изнасилование) УК КР. С заявлением обратился отец девушки и просил принять меры в отношении неизвестного лица, который рано утром 5 декабря 2021 года под предлогом подвезти дочь, 2004 года рождения, на работу в Бишкек, по пути, применив силу, изнасиловал ее. Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района подозреваемый был установлен и задержан, им оказался житель Чуйской области К.Н., 1990 года рождения.
Источник: reporter.kg
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