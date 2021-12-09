Мирбек Маниясов, активист: «Пускай признают поражение, а не поднимают шумиху!»

Не прошедшие партии по старой привычке начали шуметь.



— Господин Мирбек, как на самом деле прошли выборы? Нам нужно признать результаты выборов после ручного подсчета или провести новые выборы?

— Если говорить о выборах, то народ давно перестал верить в то, что возможны такие честные выборы. По правде говоря, выборы прошли прозрачно. Не было нарушений закона на каждом шагу, как было раньше. В основном это связано с тем, что президент заявил: «Кто будет вмешиваться в выборы – будет привлечен к жесткой ответственности». Побоявшись слов президента, высокопоставленные чиновники не вмешивались в выборы. Короче говоря, народ сделал свой выбор.

Не прошедшие партии по старой привычке начали шуметь. После ручного подсчета большой разницы мы не увидели. Проигравшие должны признать поражение. Точнее – пускай поймут, что нет оснований для проведения повторных выборов. Если проведем повторные выборы, простой народ попросту не появится на участках. Потому что люди устали от выборов. Будет неправильно жить от выборов до выборов, не позволяя писать законы. Если хотим расти и развиваться, нужно стремиться вперед, а не оглядываться назад.

— Как вы восприняли указы президента, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, освобождающие от налогов?

— По правде говоря, подписанные президентом указы заслуживают поддержки. Предприниматели освобождены от налогов, созданы отличные условия для их работы. Теперь бизнесмены будут стараться. Не будут уклоняться от налогов, как раньше. Многие граждане будут обеспечены работой. Не будет сокращений. Многие семьи трудоустроятся. Это, во-первых. Во-вторых, заслуживает поддержки решение об освобождении от земельного налога крестьян и фермеров. Созданы хорошие условия для работы крестьян, для освоения богарных земель. Если начнут выдавать 6% кредиты, то это станет хорошей поддержкой для крестьян и фермеров в условиях подорожания цен на ГСМ.

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 08.12.2021 / стр. 5