В Казахстане отказались от обязательного использования русского языка в рекламе

Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.
Ранее депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы сообщал, что в законопроект внесены нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. И только при необходимости – на русском и других языках.
Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация излагаются на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках. Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху — на государственном, справа или снизу — на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.
Источник: reporter.kg
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