Сейдалы Мырзакматов, экономист: «Сейчас полномочия у Жогорку Кенеша ничтожные. Поэтому можно и не переживать по поводу того, кто прошел, а кто нет»

На нашем избирательном участке было плюс-минус 1 тысяа 500 человек.

— Господин Сейдалы, большинство требует признать результаты выборов, другие требуют их отменить. Разве будет неправильно признать результаты ручного подсчета?

— Будет правильно признать результаты ручного подсчета. Все говорят – сервер может выйти из строя, это технический сбой. Но на самом деле нужно было получше готовиться… Приведу пример, касающийся времени, которое уходит на ручной подсчет. Во времена союза я работал в системе выборов. В 1990-1991 годы прошли выборы в ЖК СССР. Акаев тогда стал депутатом от Ноокатского округа. Тогда была только одна партия, но людей все равно звали на выборы. Но спустя время жадные чиновники начали подкупать голоса и довели до полной деградации. В то время явка на выборах достигала 90%. Сейчас же на избирательных участках в среднем появляется 1 тысяча 500 человек. А тогда на одном избирательном участке голосовало минимум 10 тысяч человек. Их голоса избирательная комиссия могла посчитать за четыре часа.

При Акаеве я состоял в избирательной комиссии в Киркомстроме. На нашем избирательном участке было плюс-минус 1 тысяа 500 человек. На нашем участке победил Акаев. 1 тысячу 500 голосов мы посчитали за полчаса. Но Масалиев вырвался вперед в узгенских, баткенских участках, получив там 90% голосов. Какие результаты вынесены в итоге – на их совести.

В последний раз участвовал на президентских выборах 2017 года, но как наблюдатель. Максимум пришло 420 избирателей. Была форма-2, а результаты голосования сразу же были готовы в электронном виде. Вручную проверяли минут 20. Были наблюдатели, в том числе из Евросоюза. Подписали протокол и ушли. Через час вышли результаты голосования. А сегодня они несколько дней считают то, что можно было посчитать за день. Говорят, на выборах участвовало 1 млн 300 тысяч человек, могли за один день посчитать результаты 31 тысячи избирательных участков, не вызывая лишних подозрений.

— Кто-то спорит, требует повторных выборов.

— Сейчас появилась группа людей, которые считают, что повторных выборов не нужно. Я их поддерживаю тысячекратно. Хотел бы отметить одну вещь. Дважды провели выборы в Бишкекский городской кенеш и в Ошский городской кенеш. Если бы заранее предупредили, что мэров назначает президент, то желающие стать депутатами остановились бы и передумали. У нынешнего Жогорку Кенеша ничтожные полномочия. Поэтому давайте не переживать – кто прошел, а кто нет. Разве они что-то решают? Важнее другое – нынешней власти следует сохранить доверие. В их руках сосредоточена вся власть. Желаю им благоразумия. Выборы они провели. Поздравляем. Могли и не проводить выборы, а назначить. Сегодняшним же депутатам все равно.

— Подписан указ об освобождении от налогов бизнес-субъектов с годовым оборотом ниже 8 млн сомов. Теперь бизнес пойдет в гору?

— Во-первых, я позитивно отношусь к различным послаблениям. Во-вторых, 8 млн сомов кажется большой суммой, но в Кыргызстане многие субъекты преодолели этот порог. Только многие не учтены. То же самое касается земельного налога. Сейчас почти не осталось недорогого сельскохозяйственного продукта. Несмотря на это тысячекратно благодарю за то, что освободили от земельного налога.

— Некоторые считают, что бюджет ничего особо не получит от освобождения крестьян и фермеров от земельного налога. Так для чего было принято это популярное решение?

— Эти налоги особо не влияют на бюджет. Можно сказать, что это мизерные сборы. Поэтому решение правильное. Есть ли необходимость держать не окупающие себя органы, собирающие налоги? Потому что собранные налоги не окупают расходы на содержание этих чиновников. Самое главное – у фермеров теперь не будет головной боли. Еще раз повторяю, для простого населения даже скидка в один сом – ощутимая поддержка.

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 08.12.2021 / стр. 3