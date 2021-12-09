В Баку хотят назвать улицу в честь Чингиза Айтматова

Есть вероятность, что в столице Азербайджана будет названа улица либо парк в честь выдающегося писателя
Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев встретился с главой правительства Азербайджана Эльдаром Азиз оглы Азизовым. Об этом сообщил сам Осмоналиев на своей странице в Facebook.
В ходе беседы стороны решили увековечить память писателя Чингиза Айтматова — в Баку хотят назвать в честь него одну из улиц.
«В Баку будет увековечена память выдающегося писателя, нашего соотечественника Чингиза Айтматова. Планируют назвать его именем улицу или сквер», - написал Осмоналиев.
Кроме того, он добавил, что в ближайшее время будет подписан меморандум о побратимских отношениях между Бишкеком и Баку.
Источник: vesti.kg
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