В Баку хотят назвать улицу в честь Чингиза Айтматова

Есть вероятность, что в столице Азербайджана будет названа улица либо парк в честь выдающегося писателя

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев встретился с главой правительства Азербайджана Эльдаром Азиз оглы Азизовым. Об этом сообщил сам Осмоналиев на своей странице в Facebook.



В ходе беседы стороны решили увековечить память писателя Чингиза Айтматова — в Баку хотят назвать в честь него одну из улиц.



«В Баку будет увековечена память выдающегося писателя, нашего соотечественника Чингиза Айтматова. Планируют назвать его именем улицу или сквер», - написал Осмоналиев.

Кроме того, он добавил, что в ближайшее время будет подписан меморандум о побратимских отношениях между Бишкеком и Баку.



Источник: vesti.kg