(Фото) Мэр Бишкека вручил первые техпаспорта жителям 10 домов жилмассива «Жер Ынтымагы»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил первые технические паспорта жителям 10 домов жилого массива «Жер Ынтымагы».

В своей речи градоначальник сообщил, что город не ограничивается центром.

«Есть жилые массивы, которые также нуждаются в развитии инфраструктуры», - сказал он.

Кроме того, мэр напомнил, что домостроения жилого массива «Жер Ынтымагы» находятся рядом с Юго-Западным кладбищем, в санитарной зоне. Однако по санитарным нормам запрещено строить дома в пределах 500 метров.

«Так, городским службам дано поручение создать рабочую группу, куда войдут представители ГУ «Бишкекглавархитектура», санитарно-экологической инспекции, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Бишкек, Бишкекского филиала ГУ «Кадастр», Общественно-государственного управления капитального строительства и Бишкекского агентства ритуальных услуг для изучения данного вопроса и принятия решения. По итогам также будет вынесено соответствующее решение», - пояснил Джунушалиев.

В завершении он вручил первые 10 техпаспортов жителям жилмассива.

Так, первыми легальными жителями жилмассива стали:

- Каримжан Камчбекович Акназаров;

- Айбек Асылбекович Бакыбаев;

- Каныкей Манасовна Курманбаева;

- Назира Туратбековна Абылкасымова;

- Нурила Корчубековна Нурбекова;

- Тынркан Туратбековна Шабаева;

- Арстанбек Какинович Карымбаев;

- Шаршенбек Бектурганович Кыдыралиев;

- Атыркуль Белгировна Бекбоева;

- Канат Эгембердиевич Белекбаев.

Отметим, согласно постановлению кабинета министра КР №294 от 6 декабря 2021 года, в жилом массиве «Жер Ынтымагы» начали работу мобильные группы по обследованию и в последующем изготовлению технических паспортов на земельные участки с самовольным домостроением.

Справочно: Технический паспорт не является правоустанавливающим документом – это документ, в котором указаны только технические характеристики дома. К техническому паспорту прикладываются экспликация и поэтажный план объекта. Техпаспорт дает возможность жителям жилмассива прописаться и получить социальный пакет услуг.

Источник: Кабар