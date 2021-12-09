(Фото) Мэр Бишкека вручил первые техпаспорта жителям 10 домов жилмассива «Жер Ынтымагы»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил первые технические паспорта жителям 10 домов жилого массива «Жер Ынтымагы».
В своей речи градоначальник сообщил, что город не ограничивается центром.
«Есть жилые массивы, которые также нуждаются в развитии инфраструктуры», - сказал он.
Кроме того, мэр напомнил, что домостроения жилого массива «Жер Ынтымагы» находятся рядом с Юго-Западным кладбищем, в санитарной зоне. Однако по санитарным нормам запрещено строить дома в пределах 500 метров.
«Так, городским службам дано поручение создать рабочую группу, куда войдут представители ГУ «Бишкекглавархитектура», санитарно-экологической инспекции, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Бишкек, Бишкекского филиала ГУ «Кадастр», Общественно-государственного управления капитального строительства и Бишкекского агентства ритуальных услуг для изучения данного вопроса и принятия решения. По итогам также будет вынесено соответствующее решение», - пояснил Джунушалиев.
В завершении он вручил первые 10 техпаспортов жителям жилмассива.
Так, первыми легальными жителями жилмассива стали:
- Каримжан Камчбекович Акназаров;
- Айбек Асылбекович Бакыбаев;
- Каныкей Манасовна Курманбаева;
- Назира Туратбековна Абылкасымова;
- Нурила Корчубековна Нурбекова;
- Тынркан Туратбековна Шабаева;
- Арстанбек Какинович Карымбаев;
- Шаршенбек Бектурганович Кыдыралиев;
- Атыркуль Белгировна Бекбоева;
- Канат Эгембердиевич Белекбаев.
Отметим, согласно постановлению кабинета министра КР №294 от 6 декабря 2021 года, в жилом массиве «Жер Ынтымагы» начали работу мобильные группы по обследованию и в последующем изготовлению технических паспортов на земельные участки с самовольным домостроением.
Справочно: Технический паспорт не является правоустанавливающим документом – это документ, в котором указаны только технические характеристики дома. К техническому паспорту прикладываются экспликация и поэтажный план объекта. Техпаспорт дает возможность жителям жилмассива прописаться и получить социальный пакет услуг.
Источник: Кабар
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