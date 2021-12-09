Садыр Жапаров поручил Генпрокуратуре разработать новый проект закона о противодействии коррупции

Президент Садыр Жапаров направил обращение по случаю Международного дня борьбы против коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Текст обращения главы государства:
«Уважаемые кыргызстанцы!
В современных условиях глобализации, развития пандемии с неизбежным введением ограничений и запретов вопросы противодействия коррупции приобретают всё большую значимость. Поскольку она все еще представляет угрозу институтам государства и стабильности общественной жизни.
Сегодня, в преддверии ежегодно отмечаемого 9 декабря Международного дня борьбы против коррупции, Кыргызская Республика продолжает последовательную работу по реализации положений соответствующей Конвенции ООН.
В рамках выполнения своих международных обязательств Кыргызстан совместно с офисом ООН успешно провёл аналитические исследования и обзоры Конвенции ООН против коррупции. Помимо этого, Кыргызстан активно продолжает участвовать также в деятельности других международных антикоррупционных организаций. В то же время изучается возможность включения в будущем Кыргызстана в Группу стран Совета Европы по борьбе с коррупцией.
На сегодняшний день в качестве приоритетов нашей страны остаются усовершенствование порядка подачи деклараций чиновниками, а вместе с тем — проверки сведений об их активах, запрет приёма на госслужбу тем лицам, которые ранее имели отношение к коррупционным проявлениям, расширение участия граждан в мерах по противодействию коррупции, популяризация антикоррупционных стандартов в обществе.
На основе поручения Антикоррупционному деловому совету им прорабатывается вопрос об утверждении нового программного документа. В нём должны быть конкретно указаны намечаемые цели и задачи. Думаю, что в подготавливаемой сейчас новой Национальной стратегии Кыргызстана по борьбе против коррупции указанное направление будет учтено.
Между тем в отношении мер и механизмов противодействия указанному общественному злу, предусмотренным в действующем законодательстве, я должен отметить их неполноту и бессистемность, а также отсутствие четких положений о полномочиях и ответственности государственных органов и должностных лиц. Поэтому и проводимая нами борьба против коррупционеров не даёт должного эффекта.
Кроме того, Генеральной прокуратуре поручено разработать новый проект закона „О противодействии коррупции“. Он не должен оставаться декларативным, а быть реализуемым и отвечать сегодняшним требованиям и принятым во всём мире приоритетам.
В начале следующего года мы выдвинем эти и другие проекты на обсуждение и принятие.
Уделяя самое пристальное внимание и придавая большое значение политике искоренения коррупции в Кыргызстане, мы обязательно доведём начатое до конца. У нас хватит решимости и политической воли обуздать это явление, наносящее огромный вред развитию нашей страны! И меры в этой сфере должны быть направлены на улучшение качества жизни наших граждан, работы государственного аппарата и более эффективного расходования бюджетных средств!».
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!