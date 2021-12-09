НЭСК рассказала о ходе строительства CASA-1000 в Кыргызстане

В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане идет строительство ЛЭП 500 кВ.
В общей сложности в Кыргызстане будет проложено 455 километров ЛЭП от ячейки 500 кВ, которая будет построена специально для этой ЛЭП на подстанции 500 кВ «Датка», оттуда линия протянется через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.
На сегодняшний день выполнены следующие строительные работы:
Строительство подъездных путей к местам строительства опор выполнено к 727 опорам, рытье котлованов под опоры — 632, армирование и заливка бетона — 563, монтаж опор – 389. Всего по проекту будет построено 1 тысяча 241 опора.
В настоящее время активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В работе задействованы 59 единиц спецтехники и спецмашин, 76 единиц автотранспортных средств и 300 работников, из которых почти 65% — местные жители.
Для мобилизации специалистов для возведения инфраструктурных объектов в указанных трех областях созданы 6 строительных баз.
Справка: CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией — Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.
Источник: reporter.kg
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