НЭСК рассказала о ходе строительства CASA-1000 в Кыргызстане

В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане идет строительство ЛЭП 500 кВ.

В общей сложности в Кыргызстане будет проложено 455 километров ЛЭП от ячейки 500 кВ, которая будет построена специально для этой ЛЭП на подстанции 500 кВ «Датка», оттуда линия протянется через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.

На сегодняшний день выполнены следующие строительные работы:

Строительство подъездных путей к местам строительства опор выполнено к 727 опорам, рытье котлованов под опоры — 632, армирование и заливка бетона — 563, монтаж опор – 389. Всего по проекту будет построено 1 тысяча 241 опора.

В настоящее время активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В работе задействованы 59 единиц спецтехники и спецмашин, 76 единиц автотранспортных средств и 300 работников, из которых почти 65% — местные жители.

Для мобилизации специалистов для возведения инфраструктурных объектов в указанных трех областях созданы 6 строительных баз.

Справка: CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией — Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.

Источник: reporter.kg