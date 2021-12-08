(Фото) В Бишкеке обрезают асфальтобетонную смесь вокруг деревьев

Работа в данном направлении продолжается.

В целях соблюдения правил благоустройства столицы, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" освобождают стволы деревьев от асфальтобетонной смеси, проводит обрезку дорожного полотна вокруг деревьев на тротуарах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня работы проводятся на территории Свердловского района, на улицах:

пересечение ул. Абдрахманова и Боконбаева; пересечение ул. Усенбаева и Московская; ул. Боконбаева от ул.Абддрахманова до ул.Шопокова; пересечение ул.Шопокова и Огонбаева; ул. Московская от ул.Абдрахманова до ул.Шопокова (северная сторона); пересечение проспекта Жибек Жолу и ул.Школьная; ул.Школьная от пр.Жибек Жолу до Куренкеева; пересечение ул. Баялинова и Тыныстанова; ул.Т.Молдо №85 (восточная сторона).

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: vb.kg