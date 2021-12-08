(Фото) В Бишкеке обрезают асфальтобетонную смесь вокруг деревьев

Работа в данном направлении продолжается.
В целях соблюдения правил благоустройства столицы, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" освобождают стволы деревьев от асфальтобетонной смеси, проводит обрезку дорожного полотна вокруг деревьев на тротуарах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня работы проводятся на территории Свердловского района, на улицах:
- пересечение ул. Абдрахманова и Боконбаева;
- пересечение ул. Усенбаева и Московская;
- ул. Боконбаева от ул.Абддрахманова до ул.Шопокова;
- пересечение ул.Шопокова и Огонбаева;
- ул. Московская от ул.Абдрахманова до ул.Шопокова (северная сторона);
- пересечение проспекта Жибек Жолу и ул.Школьная;
- ул.Школьная от пр.Жибек Жолу до Куренкеева;
- пересечение ул. Баялинова и Тыныстанова;
- ул.Т.Молдо №85 (восточная сторона).
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: vb.kg
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