Способствует ли указ президента развитию сельского хозяйства?

Согласно указу с нового года крестьяне освобождаются от уплаты налогов за пользование орошаемыми, богарными, пастбищными землями и участками с кормовой травой.

Пока тяжело сказать. Время покажет. Но указ президента С. Жапарова, направленный на развитие сельского хозяйства и поддержку крестьян и фермеров можно назвать хорошей новостью. Посмотрим, насколько этот указ облегчит жизнь крестьян и фермеров, поддержит их.

Согласно указу с нового года крестьяне освобождаются от уплаты налогов за пользование орошаемыми, богарными, пастбищными землями и участками с кормовой травой. Это позволит снизить расходы крестьян и фермеров, увеличить площадь пахотных земель, нарастить доходы земледельцев, повысить объем сельскохозяйственной продукции. Конечная цель – обеспечить продовольственную безопасность и снизить зависимость от соседних стран.

Но насколько эффективным будет указ? Действительно ли освобождение от земельного налога облегчит участь крестьян, является ли это ощутимой поддержкой? Есть основания для того, чтобы задавать такие вопросы. Потому что отдельные люди называют указ популистским, так как земельный налог по сути недорогой и освобождение от уплаты такого вида налога не решит проблемы крестьян. Они убеждены, что такой указ не изменит ситуацию в сельском хозяйстве.

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 08.12.2021 / стр. 5