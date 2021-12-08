Кайып Шер, герой апреля: «До этого ни одна власть не проводила парламентские выборы столь чисто!»

Соответственно, никаких оснований для проведения повторных выборов нет.
— Отдельные люди пытаются запятнать парламентские выборы, признать их недействительными. Нужно ли объявлять эти выборы несостоявшимися?
— По правде говоря, на этих выборах власть не применяла административный ресурс в интересах какой-либо партии. Мало того, на избирательных участках не наблюдалось нарушение закона. Выборы прошли честно и прозрачно. Таких честных выборов не было в прошлом. Поэтому весь народ признает результаты выборов. Соответственно, никаких оснований для проведения повторных выборов нет. Еще раз подчеркиваю – не было замечено, чтобы ветви власти вмешивались в выборный процесс. По правде говоря, до этого ни одна власть не проводила парламентские выборы столь чисто.
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 08.12.2021 / стр. 6
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