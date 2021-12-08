Кабмин может запретить застройщикам использовать деньги дольщиков

Для решения этих задач и достижения указанных целей, вносятся поправки, которые существенным образом изменят взаимоотношения дольщиков и строительных компаний.

Застройщики не смогут использовать деньги дольщиков до конца строительства, если будет принят вынесенный на обсуждение Госагентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства проект постановления кабмина "О мерах по обеспечению гарантий участникам долевого строительства".

В справке-обосновании указано, что проект разработан в целях упорядочения процесса долевого строительства многоквартирных жилых домов и создания условий для успешного и добросовестного исполнения обязательств застройщиков, заказчиков и инвесторов.

"Задачей проекта является создание благоприятных условий для активного привлечения инвестиций, обеспечения правового регулирования отношений в процессе долевого строительства многоквартирных жилых домов, а также усиления гарантий прав и законных интересов лиц, участвующих в долевом строительстве", - говорится в справке.

Для решения этих задач и достижения указанных целей, вносятся поправки, которые существенным образом изменят взаимоотношения дольщиков и строительных компаний.

В частности, разработанный документ предусматривает, что застройщики больше не смогут использовать в строительстве деньги дольщиков. На стройку придется брать кредит, либо вести строительство на свои деньги.

Вместе с тем, деньги участников долевого строительства до его завершения предлагается хранить на эскроу-счетах в государственных банках, которые станут третьим участником долевого строительства и будут не только будут аккумулировать средства дольщиков, но и предоставлять строительным компаниям финансирование.

"Компании должны со следующего года перейти на проектное финансирование, то есть обратиться в госбанк, который выдаст кредит на возведение дома или целого комплекса. Дольщикам необходимо будет открыть эскроу-счет в государственных коммерческих банках, на который будут перечисляться деньги. Так на одном счете будет формироваться полная стоимость квартиры. Эскроу-счета гарантируют безопасность сделки. Если застройщик обанкротится, денежные средства должны быть возвращены дольщику или за счет них будет завершено строительство дома", - говорится в справке-обосновании к постановлению кабмина.

Кроме того, согласно предлагаемому постановлению, застройщики в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в электронном реестре застройщиков для наделения права привлекать средства дольщиков на долевое строительство.

Источник: vb.kg