Что показали выборы?

Наверное, прошедшие выборы многому нас научили.
Не будем перечислять все, остановимся на одном моменте.
Ни одна женщина не была избрана в одномандатных округах. О чем это говорит? Кыргызский народ еще не готов избирать женщин, давать им привилегии. Значит, пока что правильно в Кыргызстане проводить выборы по партийным спискам и сохранить гендерную квоту. Если мы полностью перейдем к мажоритарной системе, то можно быть уверенными – будут избраны исключительно мужчины. Если в Жогорку Кенеше не будет ни одной женщины, то нельзя будет сказать, что он будет работать эффективно, продуктивно, соответствовать требованиям народа.
С этой точки зрения можно считать правильным решение оставить в выборном законодательстве преференциальное голосование, по которому 54 из 90 депутатов избраны по партийным спискам.
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 08.12.2021 / стр. 5
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