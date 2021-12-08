Садыр Жапаров передал МВД функцию регистрации автомашин и выдачу водительских прав

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данный указ повысит безопасность дорожного движения, снизит количество пострадавших, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

В течение последних лет в Кыргызстане наблюдается тенденция увеличения дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. На данную тенденцию влияет ряд факторов, включая увеличение количества автотранспортных средств, несоблюдение правил дорожного движения, а также низкий уровень их знания водителями.

Статистика смертей в результате дорожно-транспортных происшествий стала привычной картиной и воспринимается населением как нечто обыденное. Эксперты единодушно называют ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в стране ужасающими. Соответственно государственным органам необходимо принять чрезвычайные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Так, в целях эффективной организации дорожного движения, повышения безопасности дорожного движения, а также принимая во внимание Глобальный план, провозглашенный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, постановляется:

Определить Министерство внутренних дел Кыргызской Республики ответственным государственным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– передать Министерству внутренних дел Кыргызской Республики функции по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, проведению и приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста;

– в целях улучшения процесса обучения граждан теоретическим и практическим навыкам управления транспортными средствами, Правилам дорожного движения Кыргызской Республики передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики функции лицензирования деятельности автошкол;

– в целях упорядочения деятельности по перевозке пассажиров:

— ввести лицензирование пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом с передачей функций лицензирования Министерству внутренних дел Кыргызской Республики;

— передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики функции по лицензированию деятельности в сфере пассажирских перевозок;

– решить вопросы увеличения штатной численности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики с выделением дополнительных финансовых средств, улучшения материально-технической базы данного управления;

– передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Государственное учреждение «Унаа» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

– передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики из Департамента автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики структурные подразделения, осуществляющие деятельность по надзору и контролю за пассажирскими перевозками, с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами;

– в установленном порядке внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проекты законов, вытекающие из настоящего Указа;

– принять необходимые организационные, финансовые и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

Источник: reporter.kg