С Всемирным банком обсуждают проект на $50 миллионов для Баткенской области

Предварительно на шестилетний проект планируется выделить $50 млн.
В рамках реализации закона об особом статусе Баткенской области Министерство экономики и коммерции совместно с другими государственными органами проводит работу с международными финансовыми институтами по привлечению инвестиций в регион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, со Всемирным банком обсуждается проект "Региональное экономическое развитие Баткенской области" (ПРЭР-2) со сроком реализации с 2022 по 2027 год.
В рамках II фазы планируемого проекта ВБ "Региональное экономическое развитие" предполагается проведение мероприятий, направленных на развитие отдельных агропродовольственных кластеров для улучшения производства и повышения производительности мелких сельскохозяйственных производителей в рамках выбранных кластеров. А также - финансирование инвестиций по соблюдению санитарных и фитосанитарных стандартов и качества пищевых продуктов. Они будут включать инвестиции в лабораторный потенциал и сертификацию государственных органов, сказано в сообщении.
Предварительно на шестилетний проект планируется выделить $50 млн. Он охватывает шесть компонентов деятельности:
- планирование в целях устойчивого развития территорий;
- поддержание муниципальной инфраструктуры и базовых государственных услуг;
- усиление агропродовольственных кластеров;
- программа малых грантов для поддержки МСБ;
- реагирование на возможную ЧС;
- поддержка реализации, мониторинг и оценка проекта.
Источник: kaktus.media
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