С Всемирным банком обсуждают проект на $50 миллионов для Баткенской области

Предварительно на шестилетний проект планируется выделить $50 млн.

В рамках реализации закона об особом статусе Баткенской области Министерство экономики и коммерции совместно с другими государственными органами проводит работу с международными финансовыми институтами по привлечению инвестиций в регион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, со Всемирным банком обсуждается проект "Региональное экономическое развитие Баткенской области" (ПРЭР-2) со сроком реализации с 2022 по 2027 год.

В рамках II фазы планируемого проекта ВБ "Региональное экономическое развитие" предполагается проведение мероприятий, направленных на развитие отдельных агропродовольственных кластеров для улучшения производства и повышения производительности мелких сельскохозяйственных производителей в рамках выбранных кластеров. А также - финансирование инвестиций по соблюдению санитарных и фитосанитарных стандартов и качества пищевых продуктов. Они будут включать инвестиции в лабораторный потенциал и сертификацию государственных органов, сказано в сообщении.

Предварительно на шестилетний проект планируется выделить $50 млн. Он охватывает шесть компонентов деятельности:

планирование в целях устойчивого развития территорий;

поддержание муниципальной инфраструктуры и базовых государственных услуг;

усиление агропродовольственных кластеров;

программа малых грантов для поддержки МСБ;

реагирование на возможную ЧС;

поддержка реализации, мониторинг и оценка проекта.

Источник: kaktus.media