(Фото) Назира Айтбекова опубликовала откровенные фото и пристыдила тех, кто пишет ей "уят"

Известная актриса Назира Айтбекова опубликовала два откровенных фото. Посты доступны в Instagram актрисы.

Снимки вызвали преимущественно положительную реакцию подписчиков: часть из них восхищались смелостью Айтбековой, которая опубликовала такие фото.

Первая публикация актрисы, которая посвящена теме любви. Если быть точнее, любви к женщинам. Сама публикация наполнена любовью и теплотой.

Но не обошлось и без нравоучений и морализаторства. Часть подписчиков начали стыдить актрису.

Айтбекова ответила тем, кто писал ей "уят" ("стыдно"), опубликовав пост еще с одним откровенным фото.

Второй снимок актрисы сопровождался более жестким текстом. В этой публикации актриса ответила хейтерам, которые занимаются нравоучениями.



"Тебе должно быть стыдно!" В нашем обществе весь стыд почему-то заканчивается на одежде. Если ты занимаешься коррупцией, то это не стыдно! Если ты воруешь из бюджета или фондов, то это тоже не стыдно! Лжете, глядя прямо в глаза? За это не стыдно! Шантажируете снимками, вынуждая на секс? За это не стыдно!

Продаешь будущее народа и детей за 500-1 000 сомов - не стыдно! Изменяете своим половинкам - не стыдно!

Убили человека - не стыдно! Избиваете своих жен - не стыдно!

Оскорбляете или унижаете своих детей и родных - за это тоже не стыдно!

Изнасиловали кого-либо и остались безнаказанным - за это не стыдно! Сделали ребенка, но не платите алименты - это не стыдно!

Не стыдно сплетничать за спиной, ненавидеть и обижаться! Не стыдно также менять отношение к человеку в зависимости от его положения и богатства!

Не стыдно попирать все человеческое в людях, но зато стыдно показывать то, чем нас наделила природа!

Люди, вы что, глупые? Вам так сложно думать своей головой? Нет ничего такого в показе своего тела. По сравнению с вами я живу более чистой жизнью! Не ворую, не убиваю, слухи не распускаю, плохими делами не занимаюсь, не притворяюсь перед каждым встречным, ем только свой заработанный кусок хлеба. Почему тогда тем вещам, которые я перечислила, вы не даете клейма "уят"? Почему? Включите голову и подумайте, что такое "стыдно", перед тем как писать это слово! Вы, лицемеры, носите маски и притворяетесь перед людьми - за это, оказывается, не стыдно, а за мои снимки должно быть стыдно. Для начала в своем глазу бревно найдите, а потом пишите о том, что стыдно, а что нет!" - написала актриса.

Отметим, оригинальный текст написан на кыргызском языке. Перевод не дословный.

Источник: kaktus.media