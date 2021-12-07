ГКНБ задержал замглавы УКС мэрии Бишкека

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 6 декабря 2021 года в рамках досудебного производства по данному факту У.У.К. в порядке ст. 94 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ в ходе проводимых мероприятий был установлен факт вымогательства и получения взятки в сумме $45 тыс. заместителем начальника УКС мэрии Бишкека У.У.К. в период исполнения обязанностей заместителя министра транспорта и коммуникаций.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 6 декабря 2021 года в рамках досудебного производства по данному факту У.У.К. в порядке ст. 94 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
Источник: reporter.kg
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