ГКНБ задержал замглавы УКС мэрии Бишкека

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 6 декабря 2021 года в рамках досудебного производства по данному факту У.У.К. в порядке ст. 94 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ в ходе проводимых мероприятий был установлен факт вымогательства и получения взятки в сумме $45 тыс. заместителем начальника УКС мэрии Бишкека У.У.К. в период исполнения обязанностей заместителя министра транспорта и коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 6 декабря 2021 года в рамках досудебного производства по данному факту У.У.К. в порядке ст. 94 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Источник: reporter.kg