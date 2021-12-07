Посольство Китая в КР объявляет о начале регистрации на стипендиальную программу

Посольство Китая в Кыргызстане объявило о начале регистрации на стипендиальную программу «Следуя за китайской мечтой».

Как сообщили в пресс-службе посольства, учреждена стипендиальная программа, предназначенная для выпускников средних школ Кыргызстана. Прошедшие отбор выпускники средних школ поедут в Китай на обучение по программе бакалавриата с полной стипендией.

Требования к претендентам

1. Претендент должен быть гражданином КР;

2. Претендент должен быть учащимся 11 класса средней школы Кыргызстана;

3. Претендент должен обладать крепким здоровьем, сочетающий в себе высокие моральные качества и эрудицию;

4. Оценки в табеле успеваемости пяти бальной системе за 9-11 классы не должны быть ниже 4.

Категории стипендий:

1. Диплом бакалавриата китайского образца;

2. Полная стипендия;

3. Срок финансирования составляет 4-5 лет.

Список требуемых документов:

1. Справка с места учебы, табель успеваемости (9-11 классы) с печатью средней школы;

2. Форма заявления, соответствующие сертификаты (Прилагается к форме);

3. План обучения в Китае.

Материалы необходимо присылать на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 30 декабря 2021 года.

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Крайний срок регистрации - 30 декабря, время собеседования - с середины до конца января (конкретное время будет сообщено отдельно).

Планируется, что собеседование будет проведено в Бишкеке в режиме офлайн. Собеседование состоит из самопредставления претендента и основного выступления. Тема выступления - Китай и китайско-кыргызская дружба, тема выбирается случайным образом интервьюером.

Награды:

Первое место: Обучение в Китае с полной стипендией;

Второе место: Ноутбук;

Третье место: Смартфон;

За активное участие: Планшетный компьютер или телефон.

«Соответствующие уведомления об этом конкурсе публикуются через официальный аккаунт посольства в Instagram, следите за обновлениями!», - добавили в пресс-службе диппредставительства.

Источник: Кабар