Посольство Китая в КР объявляет о начале регистрации на стипендиальную программу

Посольство Китая в Кыргызстане объявило о начале регистрации на стипендиальную программу «Следуя за китайской мечтой».
Как сообщили в пресс-службе посольства, учреждена стипендиальная программа, предназначенная для выпускников средних школ Кыргызстана. Прошедшие отбор выпускники средних школ поедут в Китай на обучение по программе бакалавриата с полной стипендией.
Требования к претендентам
1. Претендент должен быть гражданином КР;
2. Претендент должен быть учащимся 11 класса средней школы Кыргызстана;
3. Претендент должен обладать крепким здоровьем, сочетающий в себе высокие моральные качества и эрудицию;
4. Оценки в табеле успеваемости пяти бальной системе за 9-11 классы не должны быть ниже 4.
Категории стипендий:
1. Диплом бакалавриата китайского образца;
2. Полная стипендия;
3. Срок финансирования составляет 4-5 лет.
Список требуемых документов:
1. Справка с места учебы, табель успеваемости (9-11 классы) с печатью средней школы;
2. Форма заявления, соответствующие сертификаты (Прилагается к форме);
3. План обучения в Китае.
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Крайний срок регистрации - 30 декабря, время собеседования - с середины до конца января (конкретное время будет сообщено отдельно).
Планируется, что собеседование будет проведено в Бишкеке в режиме офлайн. Собеседование состоит из самопредставления претендента и основного выступления. Тема выступления - Китай и китайско-кыргызская дружба, тема выбирается случайным образом интервьюером.
Награды:
Первое место: Обучение в Китае с полной стипендией;
Второе место: Ноутбук;
Третье место: Смартфон;
За активное участие: Планшетный компьютер или телефон.
«Соответствующие уведомления об этом конкурсе публикуются через официальный аккаунт посольства в Instagram, следите за обновлениями!», - добавили в пресс-службе диппредставительства.
Источник: Кабар
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