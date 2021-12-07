«Кыргыз темир жолу» задолжало более 2 млн сомов предпринимателю. Бизнес-омбудсмен помог решить спор

Руководитель компании смог получить оплату за поставку товаров после подачи жалобы

В Кыргызстане предприниматель смог получить оплату за поставку товаров после подачи жалобы Бизнес-омбудсмену.

Так, в феврале 2021 года бизнесмен подписал договор поставки строительных материалов с госпредприятием «Национальная компания «Кыргыз Темир Жолу» (ГПНК «КТЖ»), а в апреле 2021 года выполнил свою часть обязательств и поставил материалы. Часть из общей суммы договора была оплачена со стороны «КТЖ» сразу, но оплаты оставшейся части на сумму 2 417 289 сомов не последовало на протяжении последующих четырех месяцев в связи с отсутствием финансирования предприятия.

Узнав о наличии в стране уполномоченного лица по защите прав и законных интересов субъектов бизнеса (Бизнес-омбудсмен), в августе 2021 года руководитель компании-поставщика подал ему соответствующую жалобу. После получения жалобы сотрудники секретариата Бизнес-омбудсмена начали процесс переговоров с ГПНК «КТЖ» по предмету жалобы и возможным способам ее решения. По итогам переговоров госпредприятие обязалось оплатить всю сумму оставшейся задолженности в течение 1 месяца.

В результате проявленного сотрудничества со стороны руководства государственного предприятия в ноябре текущего года предприниматель получил оплату в полном размере. Бизнес-омбудсмен благодарит руководство «Кыргыз Темир Жолу» за оперативность, профессионализм и сотрудничество в решении вопроса представителя бизнеса.

Источник: vesti.kg