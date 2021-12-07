Три проекта предложены для реализации в Бишкеке за счет гранта КНР

Мэр Айбек Джунушалиев ознакомился с предложениями по третьей фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек»
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев совместно со службами столичного муниципалитета ознакомился с проектами, реализация которых находится на рассмотрении для включения в третью фазу проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек», финансируемого за счета гранта Китая.
Для реализации предложены 3 проекта:
• Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улиц Л.Толстого – Фучика – Д.Садырбаева (Баха). С пробивкой улицы Фучика и реконструкцией ул. Баха от ул. Л.Толстого до ул. Гагарина;
• Транспортный узел на пересечении улиц Л.Толстого и бул. М.Гвардии с пробивкой бульвара до ул. Э.Матыева и со строительством моста по ул. Чапаева через реку «Ала-Арча».
• Строительство путепроводов по улицам Суюмбаева и Т.Айтматова через железную дорогу с выходом на улицу Л. Толстого. В последующем с возможностью пробивки ул. Карадарьинскую от ул. Л.Толстого до ул.Медерова вдоль реки «Аламедин».
На сегодняшний день ведутся предпроектные работы, которые предусматривают подготовку проекта и предварительные расчеты.
Напомним, что 3 декабря текущего года глава муниципалитета встретился с послом КНР в КР Ду Дэвэнь. Был обсужден вопрос запуска третьей фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» в 2022 году.
Мэрия Бишкека
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