Суд оставил без удовлетворения жалобу Айыл Банка на постановление антимонопольного органа о наложении штрафа

За нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы - влечет наложение штрафа 3 категории – 17 тыс. сомов.
Как сообщили в антимонопольном комитете, по ссылке https://ab.kg/ распространялась реклама ОАО «Айыл Банк» с отсутствием периода проведения ECO акции.
Размешенная информация рекламного характера по ссылке https://ab.kg/ не соответствовала требованиям закона и являлась недобросовестной, так как отсутствовала существенная информация о периоде проведения ECO акции.
В связи с чем за нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы в отношении ОАО «Айыл Банк» был составлен протокол о нарушении. С фактом нарушения и применяемым взысканием представитель ОАО «Айыл Банк» не согласился.
За нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы - влечет наложение штрафа 3 категории – 17 тыс. сомов.
29 октября представители банка подали жалобу с просьбой отменить постановление о наложении штрафа, однако в суде им отказали.
Источник: Кабар
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