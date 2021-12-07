Суд оставил без удовлетворения жалобу Айыл Банка на постановление антимонопольного органа о наложении штрафа

За нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы - влечет наложение штрафа 3 категории – 17 тыс. сомов.

Как сообщили в антимонопольном комитете, по ссылке https://ab.kg/ распространялась реклама ОАО «Айыл Банк» с отсутствием периода проведения ECO акции.

Размешенная информация рекламного характера по ссылке https://ab.kg/ не соответствовала требованиям закона и являлась недобросовестной, так как отсутствовала существенная информация о периоде проведения ECO акции.

В связи с чем за нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы в отношении ОАО «Айыл Банк» был составлен протокол о нарушении. С фактом нарушения и применяемым взысканием представитель ОАО «Айыл Банк» не согласился.

За нарушение правил заказа, производства и распространения рекламы - влечет наложение штрафа 3 категории – 17 тыс. сомов.

29 октября представители банка подали жалобу с просьбой отменить постановление о наложении штрафа, однако в суде им отказали.

Источник: Кабар