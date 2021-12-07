В Кыргызстане каждый пятый малыш рождается вне брака – статистика

В КР каждый пятый новорожденный родился у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке, сообщает Нацстатком.
По данным ведомства, в 2020 году каждый пятый зарегистрированный новорожденный родился у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке, тогда как в 2016 году - каждый четвертый.
Из числа детей, рожденных вне юридического брака в 2020 году, 15 тыс. детей зарегистрированы по совместному заявлению родителей и около 15 тыс. детей – только по заявлению матери и, вероятно, эти дети будут воспитываться в семье без отца. Внебрачные дети рождаются, в основном, у матерей в возрасте 20–35 лет.
Источник: Кабар
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