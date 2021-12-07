Акбокон Таштанбеков водворен в СИЗО ГКНБ

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Акбокон Таштанбеков водворен в СИЗО ГКНБ.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Как сообщалось ранее, ГКНБ расследуется уголовное дело в отношении кандидата в депутаты ЖК Таштанбекова по факту возбуждения межнациональной и межрегиональной вражды.

6 декабря 2021 года ЦИК КР было дано согласие на привлечение к уголовной ответственности Таштанбекова по ст. 330 ч. 2 п. 1 (возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды) УК КР.

В этот же день Таштанбеков был привлечен в качестве обвиняемого, а Первомайским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Ведется следствие.

Источник: reporter.kg