Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Акбокон Таштанбеков водворен в СИЗО ГКНБ.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
Как сообщалось ранее, ГКНБ расследуется уголовное дело в отношении кандидата в депутаты ЖК Таштанбекова по факту возбуждения межнациональной и межрегиональной вражды.
6 декабря 2021 года ЦИК КР было дано согласие на привлечение к уголовной ответственности Таштанбекова по ст. 330 ч. 2 п. 1 (возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды) УК КР.
В этот же день Таштанбеков был привлечен в качестве обвиняемого, а Первомайским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.
Ведется следствие.
Источник: reporter.kg
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