Садыр Жапаров рекомендовал ЖК не принимать законы, увеличивающие расход бюджета, и сократить свой аппарат на 30%

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления».

Согласно документу, рекомендовать Жогорку Кенешу до 1 февраля 2022 года:

– принять необходимые меры по снижению расходов на содержание депутатов Жогорку Кенеша, связанных с парламентской деятельностью, оплачиваемых за счет государственного бюджета: обеспечение канцелярскими и техническими средствами; выплата ежемесячной компенсации за аренду жилья в размерах и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами, утвержденными Жогорку Кенешем; право на бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта на территории Кыргызской Республики; расходы на использование средств связи;

– принять меры по оптимизации структуры аппарата Жогорку Кенеша, сокращению штатной численности сотрудников аппарата Жогорку Кенеша на 30 процентов в соответствии с Указом президента КР «О сокращении численности государственного аппарата» от 26 июня 2021 года № 278, а также иные меры по снижению расходов на содержание Аппарата Жогорку Кенеша.

Рекомендовать Жогорку Кенешу:

– определить, что подготовленный соответствующим финансовым подразделением Жогорку Кенеша проект сметы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год согласовывается со всеми комитетами Жогорку Кенеша. В случае несогласования проекта сметы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год с одним из указанных комитетов может создаваться рабочая группа из представителей комитетов Жогорку Кенеша и работников финансового подразделения Жогорку Кенеша для разработки согласованного проекта сметы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год, который рассматривается комитетами. Согласованный проект сметы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год направляется Аппаратом Жогорку Кенеша в Министерство финансов КР, ответственное за составление проекта республиканского бюджета;

– не принимать законы, реализация которых требует увеличения расходов, покрываемых за счет республиканского бюджета, либо влечет за собой сокращение его доходной части, без внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год;

– при принятии в течение финансового года законов, влекущих не предусмотренные законом о республиканском бюджете расходы, предусматривать в принимаемых законах нормы о вступлении их в силу со следующего за текущим финансового года.