В КР чиновникам запретили ездить в командировку, делать ремонт и покупать авто за счет бюджета

В Кыргызстане с 1 марта 2022 года чиновникам будет запрещено ездить в командировки, проводить капремонт зданий и приобретать машины за счет республиканского бюджета.

Согласно указу президента КР Садыра Жапарова «О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления», Кабинету министров поручено:

1) до 1 марта 2022 года разработать и утвердить программу неотложных мер по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления на 2022-2023 годы, предусмотрев в числе прочих мер реализацию следующих обязательных мероприятий:

– проведение инвентаризации и оптимизации количества учреждений, организаций и предприятий – получателей средств республиканского бюджета на основе перевода их на самоокупаемость и самофинансирование, реорганизации, упразднения дублирующих функций и сокращения численности руководящих работников;

– упорядочение условий оплаты труда и социального обеспечения работников учреждений, организаций и предприятий, содержание которых финансируется за счет средств республиканского бюджета;

– обеспечение действенного контроля за соблюдением государственными органами, органами местного самоуправления и другими получателями средств республиканского бюджета установленных лимитов на потребление электро- и теплоэнергии, услуги связи, приобретение мебели, ремонт и т.д.;

– инвентаризация автопарка министерств, административных ведомств, местных государственных администраций, иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и оптимизация расходов на их содержание путем сокращения количества служебных автомашин, обслуживающих руководителей и расходов на их обслуживание до необходимого минимума;

– введение с 1 марта 2022 года запрета на приобретение министерствами, административными ведомствами, местными государственными администрациями, иными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления служебного автотранспорта, капитальный ремонт административных зданий, служебных помещений за счет бюджетных средств;

– запрет командировок за границу должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за счет бюджетных средств, за исключением командировок, определенных решением Президента Кыргызской Республики и Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– персональная ответственность руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за соблюдение финансовой дисциплины в подведомственных организациях, учреждениях и предприятиях, обеспечение обязательного целевого использования бюджетных средств, недопущение финансирования внеплановых расходов;

2) до 1 марта 2022 года рассмотреть на заседании Кабинета Министров Кыргызской Республики вопросы состояния финансовой дисциплины, целевого использования бюджетных средств в органах исполнительной власти и местного самоуправления по итогам

2021 года, возмещения ущерба, нанесенного растратами и хищениями, а также о служебном соответствии должностных лиц, допустивших указанные нарушения, вплоть до освобождения от занимаемой должности и передачи материалов в правоохранительные органы;

3) до 1 марта 2022 года сократить штатные должности заместителей министров (кроме Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики), заместителей руководителей административных ведомств, заместителей глав местных государственных администраций и глав органов местного самоуправления до необходимого минимума.

Источник: Кабар