Садыр Жапаров прокомментировал ситуации вокруг парламентских выборов и Омурбека Текебаева

Здесь только ошибка ЦИК подлила масла в огонь в пользу проигравших партий.

Сегодня, 3 декабря, на сайте «Арыба» было опубликовано короткое интервью президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Президент прокомментировал недавние события вокруг парламентских выборов 28 ноября и лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Свободный перевод.

- Уважаемый президент, мой первый вопрос будет относительно выборов. Интересно Ваше мнение: как прошли выборы? Были ли нарушения закона? Некоторые партии заявляют об украденных голосах избирателей. Действительно ли были украдены голоса?

- Выборы прошли в хорошем русле. Это не моя оценка. В первую очередь, это оценка со стороны большинства населения. Во-вторых, выборы оценили представители мирового сообщества и международные наблюдатели. За выборами наблюдали около 800 человек из СНГ, Европы, ШОС, Тюркского мира, арабских и американских стран. На следующий день после выборов все они дали свои оценки.

Ряд стран отметили, что у нас самый высокий уровень проведения выборов. Демократические европейские и американские страны также дали хорошие оценки. Данные мнения публиковались в СМИ. Всем известно, что выборы прошли справедливо, голоса никто не крал, а техника не может обманывать. Это потому, что развитые страны опережают нас в развитии по подобной технике на 50 лет. В случае кражи голосов, на весь мир бы прогремела новость, что в Кыргызстане зафиксирован подобный факт.

Поэтому утверждения политиков о краже голосов и ночных махинациях с подменой бюллетеней - абсурдны. По республике насчитывается 31 тыс. членов избирательных комиссий. Представьте, что все 31 тыс. человек бросились ночью подменять бюллетени. В наше время даже с тремя людьми нельзя сделать ничего, о чем бы не стало известно всем.

В случае давления властей, то глава ЦИК, специалисты или 31 тыс. членов участковых избирательных комиссий должны сказать, что власть оказывала давление на них, и поэтому они украли голоса. Я немедленно уйду в отставку. А те, кто переписывают протокола, они есть на каждых выборах, ведь некоторые могут заполнить их неправильно и приходится исправлять. Не все одинаково образованы.

Главное, чтобы бюллетени были заполнены точно. Здесь только ошибка ЦИК подлила масла в огонь в пользу проигравших партий. Сами проигравшие лучше всех знают, что подсчет шел хорошо. Но, прикидываясь незнающими, они заявляют о недоверии, им просто нужен был повод.

По серверу выступали и те, кто понимает, и те, кто не понимает. Некоторые из них рисовали таблицы и делали свои выводы, мороча людям голову, мол, вот так крали голоса. Пусть Бог накажет того, кто украл голоса. Но сейчас время технологий. Теперь голоса украсть нельзя.

Голоса крали в давние 1990-2000 годы. В то время подсчет бюллетеней производился вручную и имелась возможность повернуть исход голосования в пользу другого кандидата. Теперь сервер выводит результаты мгновенно, но это предварительные результаты. Затем идет ручной пересчет в течение недели, результат которого законен и точен. Существует небольшая разница между результатом, предоставленным сервером и ручным подсчетом.

При подсчете бывают случаи, когда урна считает недействительной «птичку», поставленную за пределами квадрата. Поэтому участковая комиссия предупреждает, чтобы «птичку» ставили внутри квадрата. Бюллетень считается действительным, если комиссия решит, что такие бюллетени действительны вместе с наблюдателями при ручном подсчете. Следовательно, если эти бюллетени будут добавлены, голоса партий или кандидата увеличатся. Уменьшаться не будут. И во сне не может присниться, чтобы войти внутрь сервера и украсть голоса. Внутрь сервера и урны проникнуть невозможно. Сервер предоставляет ЦИКу только подсчитанные цифры.

ЦИК просто публикует их на своем сайте. Они ошиблись, введя одну и ту же цифру дважды на сайте ЦИК. Но это было быстро исправлено. По этому вопросу я сразу провел совещание и все уточнил. Специалисты говорят, что ошиблись без злого умысла. Так и произошло. Однако ГКНБ провело расследование. Возможно, что по договоренности был специально дан повод оппозиции. Но на данный момент подобных фактов не выявлено. После объявления итогов голосования мы проведем дополнительную проверку, рассмотрев ответственность виновных.

- Второй вопрос о Текебаеве. Были и те, кто говорил, что власти приказали избить его. Скажите, это правда не вы сделали?

- Подумайте логично. Какой мне смысл создавать еще какие-то проблемы себе в то время, когда вокруг ЦИК все еще не утихает шум? К тому же все мировое сообщество наблюдает за каждым нашим шагом.

Чтобы совершить такой дикий поступок, человек должен совсем быть безрассудным. Не дай Бог. Мы из тех, кто любое свое действие, решение обдумывает по несколько раз, как говорят: “Семь раз отмерь, один раз отрежь”. Мы не пойдем на подобные шаги.

Те, кто избил Текебаева и забрал его телефон, оказались обычными ребятами. Вскоре после этого случая одного парня нашли. Он задержан. Телефон вернули Текебаеву. Задержанный дает показания, объясняя свое действие тем, что Текебаев ему надоел, устали от его митингов.

С самого начала, как только произошел этот случай, мы подумали, что Текебаев сам организовал его. Однако он утверждает, что это власти сделали. Но как выяснилось, две стороны были ни при чем, это дело рук хулиганов.

Возможно, такая неприязнь в обществе присутствует не только к одному Текебаеву, но и ко всем нам. У каждого из нас свое: у кого-то больше, у кого-то меньше. Но мы не можем нравиться людям на 100 процентов.

Кыргызстан – демократическая страна, где есть право проводить митинги в любом месте и любое время. Однако я был лишен этого, мне не дали воспользоваться моим правом до того момента, пока я не пришел к власти. Вы помните?

Во времена Бакиева, Атамбаева и Жээнбекова, когда кто-то хотел провести митинг, им приходилось заранее сообщать об этом в мэрию, чтобы получить разрешение. И то разрешали проводить митинги не на площади, а в парке Горького. А сейчас каждый может выйти на митинг туда, куда хочет, без какого-либо предупреждения. Но эти митинги должны быть разумные и мирные. Никто не имеет права разгонять никого с какого-либо митинга.

Источник: Кабар