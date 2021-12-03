(Видео) Флаг Кыргызстана поднят на марше в честь Национального дня ОАЭ в Дубае

Флаг Кыргызстана торжественно поднят и пронесен на марш-параде в честь Национального дня ОАЭ в Дубае.

Об этом сообщает Промышленная палата.

Церемония в честь юбилейного праздника состоялась 1 декабря 2021 г.

Объединенные Арабские Эмираты в этом году отмечают 50-летие становления государства — федерация шести монархий появилась на политической карте мира 2 декабря 1971 года. В честь круглой даты на выставке “EXPO Дубай 2020” проходят многочисленные культурные мероприятия с яркими шоу-программами, театрализованными представлениями, выступлениями известных артистов и танцевальных групп.

В одном из таких мероприятий приняли участие сотрудники павильона Кыргызской Республики. Они торжественно пронесли флаг страны на марш-параде среди представителей других 192 стран-участниц “EXPO 2020».

Напомним, что в рамках Всемирной выставки в Дубае 14 декабря 2021 г. также состоится Национальный день Кыргызской Республики с культурной и деловой программами.

Источник: reporter.kg