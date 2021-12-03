Менее 500 кыргызстанцев подписали петицию об отставке Нуржан Шайлдабековой и членов ЦИК

Сбор подписей продолжается

Группа кыргызстанцев 1 декабря этого года начала сбор подписей за отставку членов и руководства Центризбиркома.

По данным сайта, на сегодня петицию подписали всего 340 человек.

Отметим, что сбор подписей продолжается.

Напомним, ранее граждане заявили, что единственным способом сохранить доверие кыргызстанцев к избирательному процессу и не допустить дестабилизации ситуации являются:

1. Полная смена состава и руководства ЦИК.

2. Люстрация и недопуск к выборам кандидатов, которые принимали участие в них в составе партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» в октябре 2020 года.

3. Люстрация и недопуск к выборам партий и кандидатов, пойманных с поличным на подкупе избирателей.

4. Проведение новых выборов в ЖК новым составом ЦИК – из представителей гражданского общества.

Источник: Вести