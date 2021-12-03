ОАО «Ошэлектро» объявляет новогоднюю акцию по списанию пеней

ОАО «Ошэлектро» объявляет акцию по списанию пеней по долгам за электроэнергию до 31 декабря.
«Если у вас есть задолженность за электроэнергию, и пении выросла, вы можете принять участие в акции и избавиться от пении только в том случае, если вы заплатите 100% сумму основного долга. В акции могут принять участие все категории потребителей. Списание будет произведено по завершению акции. Акция завершится 31.12.21. Не упустите возможность принять участие в акции до 31 декабря. Приглашаем легко избавиться от долга!», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подробнее об условиях акции по списанию пени можно узнать по What's Аpp номеру 0 777 90 90 76 или в службах сбыта компании.
Источник: Кабар
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