Экс-замруководителя аппарата президента Алмамбет Салиев освобожден из СИЗО

Сегодня, 2 декабря 2021 года, решением судебной коллегии Бишекского горсуда Алмамбет Салиев был освобожден из-под стражи.

Экс-замруководителя аппарата президента Кыргызстана Алмамбет Салиев обвинялся в незаконном обогащении, но был отпущен судом. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, Салиев обвинялся в незаконном обогащении и был взят под стражу 16 июня 2021 года.

Сегодня, 2 декабря 2021 года, решением судебной коллегии Бишекского горсуда Алмамбет Салиев был освобожден из-под стражи. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Отметим, Алмамбет Салиев на протяжении многих лет был помощником президента КР Сооронбая Жээнбекова в бытность его губернатором и акимом на юге КР.

Напомним, Алмамбет Салиев обвиняется в незаконном обогащении примерно на $900 тыс.

Источник: kaktus.media