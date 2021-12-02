Экс-замруководителя аппарата президента Алмамбет Салиев освобожден из СИЗО

Сегодня, 2 декабря 2021 года, решением судебной коллегии Бишекского горсуда Алмамбет Салиев был освобожден из-под стражи.
Экс-замруководителя аппарата президента Кыргызстана Алмамбет Салиев обвинялся в незаконном обогащении, но был отпущен судом. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, Салиев обвинялся в незаконном обогащении и был взят под стражу 16 июня 2021 года.
Сегодня, 2 декабря 2021 года, решением судебной коллегии Бишекского горсуда Алмамбет Салиев был освобожден из-под стражи. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Отметим, Алмамбет Салиев на протяжении многих лет был помощником президента КР Сооронбая Жээнбекова в бытность его губернатором и акимом на юге КР.
Напомним, Алмамбет Салиев обвиняется в незаконном обогащении примерно на $900 тыс.
Источник: kaktus.media
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