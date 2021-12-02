Часть Бишкека останется без отопления и горячей воды на четыре дня

Как пояснили в "Бишкектеплоэнерго", без тепла временно останутся.

С 6 по 10 декабря "Бишкектеплоэнерго" приостановит подачу отопления и горячего водоснабжения в районы, которые обслуживают котельные "НГЧ" на ул. Крылова, 5 и "Красный строитель" в одноименном жилом массиве.

Причина - приостановка подачи природного газа ОсОО "Газпром Кыргызстан" для устранения утечки газа в подземном газопроводе по ул. Курманалиева, на пересечении ул. Алыбаева и ул. Ломоносова.

Как пояснили в "Бишкектеплоэнерго", без тепла временно останутся:

дома по ул. Бельской №6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (они относятся к котельной "Красный строитель");

дома №178, 180, 184, 186, 190А, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 по ул. Льва Толстого, дом №33А по ул. Лущихина, дома №15/1, 15/2, 15/3 по ул. Кривоносова, дом №4 по ул. Крылова, дома №19, 19А по ул. Алыбаева (они относятся к котельной "НГЧ").

На месте работает ремонтная бригада и необходимая техника ОсОО "Газпром Кыргызстан". Как только закончатся работы, в обозначенные дома возобновят подачу тепла.

Источник: kaktus.media