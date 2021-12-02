Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 19

(Фото) На Ошском рынке прошел рейд по ликвидации стихийной торговли на парковках

Стихийные торговцы покинули парковку, - говорится в сообщении мэрии.

Специалисты муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" совместно с Ленинским акимиатом провели проверку отрезков улиц Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева и Кулиева от Токтогула до Киевской. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с продавцами на улице проведены разъяснительные беседы о недопущении стихийной торговли на территории муниципальной парковки. Стихийные торговцы покинули парковку, - говорится в сообщении мэрии.

На Ошском рынке прошел рейд по ликвидации стихийной торговли на парковках

  На Ошском рынке прошел рейд по ликвидации стихийной торговли на парковках

 На Ошском рынке прошел рейд по ликвидации стихийной торговли на парковках 

 На Ошском рынке прошел рейд по ликвидации стихийной торговли на парковках

Источник: vb.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить