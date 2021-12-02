(Фото) На Ошском рынке прошел рейд по ликвидации стихийной торговли на парковках

Стихийные торговцы покинули парковку, - говорится в сообщении мэрии.
Специалисты муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" совместно с Ленинским акимиатом провели проверку отрезков улиц Токтогула от Бейшеналиевой до Кулиева и Кулиева от Токтогула до Киевской. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, с продавцами на улице проведены разъяснительные беседы о недопущении стихийной торговли на территории муниципальной парковки. Стихийные торговцы покинули парковку, - говорится в сообщении мэрии.
Источник: vb.kg
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