Калдарбек Койлубайтегин, акын, журналист: «Это поворотный момент в кыргызской истории!»

Были и недостатки, тем не менее прошедшие выборы можно назвать поворотным моментом в кыргызской истории.

— Прошли ли парламентские выборы честно, как обещали власти?

— То, как тяжело подкупать голоса, поняли те, кто решил этим заняться. Бегали, как курицы, с обгоревшими лапками. Были и недостатки, тем не менее прошедшие выборы можно назвать поворотным моментом в кыргызской истории. Но в глаза бросалось то, что наш народ не был готов к таким выборам. Все равно землячество, трайбализм, сочувствие однокласснику или однокурснику вышли на первый план. Поэтому остается без ответа вопрос – пришли ли в парламент достойные.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 5