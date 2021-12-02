Нурлан Шакиев, экс-министр, победитель в Аксыйском избирательном округе: «Оснований для проведения повторных выборов нет!»

Народ голосовал за того, кого хотел.

— Господин Нурлан, вы участвовали в выборах. Как они прошли?

— Выборы прошли честно. Это подтверждаю не только я, но и 95% населения. Только проигравшие говорят, что было нечестно. По правде говоря, административный ресурс не использовался. Например, на этих выборах не вмешивались в процесс директора школ, главврачи, акимы, главы айыл окмоту. Народ голосовал за того, кого хотел. Не было вмешательства. Людям позволили свободно выбирать.

— Но большие сомнения вызвал сбой сервера ЦИК.

— Это техника. Она может дать сбой. Если в этом сомневаются, пускай по закону ведут ручной подсчет. И без того законным считаются итоги после ручного подсчета. А сервер выносит только предположительный результат. Давайте проявим терпение.

— Некоторые кандидаты не признают результаты выборов, требуют повторно их провести.

— Оснований для проведения повторных выборов нет! Не прошедшие или получившие мало голосов всегда так делают. Я бы ничего не говорил, если бы они набрали много голосов, но чуть-чуть не хватило…

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 8