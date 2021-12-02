Нурлан Шакиев, экс-министр, победитель в Аксыйском избирательном округе: «Оснований для проведения повторных выборов нет!»

Народ голосовал за того, кого хотел.
— Господин Нурлан, вы участвовали в выборах. Как они прошли?
— Выборы прошли честно. Это подтверждаю не только я, но и 95% населения. Только проигравшие говорят, что было нечестно. По правде говоря, административный ресурс не использовался. Например, на этих выборах не вмешивались в процесс директора школ, главврачи, акимы, главы айыл окмоту. Народ голосовал за того, кого хотел. Не было вмешательства. Людям позволили свободно выбирать.
— Но большие сомнения вызвал сбой сервера ЦИК.
— Это техника. Она может дать сбой. Если в этом сомневаются, пускай по закону ведут ручной подсчет. И без того законным считаются итоги после ручного подсчета. А сервер выносит только предположительный результат. Давайте проявим терпение.
— Некоторые кандидаты не признают результаты выборов, требуют повторно их провести.
— Оснований для проведения повторных выборов нет! Не прошедшие или получившие мало голосов всегда так делают. Я бы ничего не говорил, если бы они набрали много голосов, но чуть-чуть не хватило…
Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 8
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!