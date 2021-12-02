Бейшенбек Абдразаков, общественно-политический деятель: «Другие области могут брать пример с жителей Кочкора!»

Если у народа таким образом начнут раскрываться глаза, то мы научимся проводить выборы прозрачно, справедливо, законно, мирно, ступим на путь развития.

— Господин Бейшенбек, выборы прошли честно?

— В целом есть прогресс. Нет бесплатной водки, бесплатной еды, бесплатного концерта, как раньше. Не было административного ресурса. Но были подкупы. Раньше в партиях была первая десятка, вторая десятка, третья десятка, цены соответствующие. Но так как сейчас за кандидатов голосуют индивидуально, есть информация, что все 54 кандидата выложили по 200 тысяч долларов. Огорчает то, что депутаты, из-за которых произошли события 5 октября 2020 года, переизбраны.

— А были ли те, кто обратил внимание на новые лица и избрал достойного?

— Были и такие. Есть районы, которые можно выделить. Другие области могут брать пример с жителей Кочкора. Преклоняюсь перед жителями Первомайского, Свердловского, Октябрьского районов Бишкека. Пускай другим будет уроком. Если у народа таким образом начнут раскрываться глаза, то мы научимся проводить выборы прозрачно, справедливо, законно, мирно, ступим на путь развития. 30-летняя история послужит нам уроком.

— А как вы относитесь к тем, кто проголосовал против всех?

— Они по-настоящему независимы. Наш народ не должен продавать, покупать голоса, не должен подхалимствовать. 33% населения проголосовало против всех.

— Продавались ли голоса или люди боялись ответственности за это?

— По моим данным голоса продавались по 1000-3000 сомов. Примерно 30% избирателей продали свои голоса. Появились различные механизмы подкупа. В общем, были те, кто продал, те, кто не продал, те, кто голосовал против всех, те, кто вовсе не пришел на выборы.

— Помогли ли эти выборы сформировать сильный парламент?

— Огорчает то, что среди них нет академиков, профессоров, докторов, учителей, врачей – исключительно олигархи, базаркомы, торговцы. Нет интеллектуалов. Если сравнивать с легендарным парламентом, то разница как между небом и землей.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 8