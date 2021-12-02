Равшан Сабиров, экс-министр, бывший советник президента, кандидат в депутаты: «Административный ресурс не использовался!»

Народ у нас очень мудрый, порассуждал, выбрал достойных депутатов.

— Во-первых, выборы прошли честно, прозрачно. Во-вторых, не использовался административный ресурс. В-третьих, надо проявить терпение. Основные результаты будут, когда вручную посчитают голоса не только в Кыргызстане, но и со всего мира. АСУ – это техника. Никто не может дать гарантий, что техника выйдет из строя. Поэтому во многих странах основные результаты выносятся после ручного подсчета. То, что представители партий приходят и помогают ручному подсчету, – это правильно. У народа остались хорошие впечатления. Повсеместно дают высокую оценку, мол, выборы были честными. Народ чувствует, что таких выборов как в этом году еще не было, что для всех партий были созданы одинаковые возможности, в регионах аксакалы и молодежь поддерживают выборы, которые уже состоялись.

Народ у нас очень мудрый, порассуждал, выбрал достойных депутатов. Теперь нам нужно внести свой вклад в развитие экономики. Надо жить не от выборов к выборам, а поднимать экономику, построить социальное стабильную страну. Надо повышать пенсии, пособия, чтобы Кыргызстан жил в благополучии. Развитие Кыргызстана – наша священная обязанность. Мы должны это понимать.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 5