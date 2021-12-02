Камчыбек Ташиев рассказал, для чего Ахматбека Келдибекова вызвали в ГКНБ

Та схема, о которой говорит Келдибеков, не работает.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев рассказал, для чего в ГКНБ вызывали лидера партии "Азаттык" Ахматбека Келдибекова.

По его словам, Центральная избирательная комиссия уже дала пояснения относительно сбоев на своем сайте. А между тем Келдибеков распространяет неверные данные о схеме, якобы искажающей результаты выборов.

"Это неправильная информация. Та схема, о которой говорит Келдибеков, не работает. Его информация порождает недоверие населения. Поэтому мы позвали его, чтобы рассказать и показать, как работает настоящая система, как обеспечивается ее безопасность", - сказал Ташиев журналистам.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, в котором Ахматбек Келдибеков показывал схемы, якобы искажающие результаты голосования. Вчера вечером его вызвали на допрос в ГКНБ.

В ГКНБ отметили, что, демонстрируя необоснованные и неподтвержденные схемы, Келдибеков "вводит общество в заблуждение и тем самым искусственно создает условия для дестабилизации общественно-политической ситуации".

Источник: kaktus.media