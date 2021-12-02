Садыр Жапаров лишил депутатов Жогорку Кенеша служебных машин и квартир. И обновил зарплаты

Как уточняется, в рамках указа приняты меры по снижению расходов на содержание депутатов Жогорку Кенеша, в частности, уменьшены должностные оклады парламентариев.

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Как уточняется, в рамках указа приняты меры по снижению расходов на содержание депутатов Жогорку Кенеша, в частности, уменьшены должностные оклады парламентариев.

Так, должностной оклад спикера Жогорку Кенеша определен в размере 30 тыс. сомов, его заместителей - 27 тыс. сомов.

Оклад лидеров депутатских фракций и председателей комитетов составит 26 тыс. сомов, остальных депутатов - 25 тыс.

В указе также предусмотрена реализация основных мер для упорядочения расходов из республиканского бюджета. К примеру, ранее депутатам Жогорку Кенеша выплачивалась компенсация на жилье. Новым указом компенсации и служебные автомобили исключены, а имеющиеся служебные квартиры будут распределятся среди депутатов парламента, не имеющих жилья.

Источник: kaktus.media