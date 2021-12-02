Каныбек Сарымсаков, кандидат в депутаты: «Нам нужно сохранить государственность»

Я их понимаю, потому что как и большинство, я никому не доверяю, устал доверять.

- На прошедших выборах стало известно, что большая часть населения не желает обновлений. Голоса и доверие, которое я получил от моих избирателей, возлагают на меня большую ответственность, хотя я и не прошел. Даст Бог, мы придем к обновлению, это еще впереди. Буду трудиться для будущего страны, лучшей жизни населения, согласия, мира.

На прошедших выборах графа «против всех», без каких-либо агитационных работ соперничала с другими кандидатами, а в двух районах даже вырвалась вперед. Это означает, что политика у народа уже вызывает отвращение, недоверие. Народ устал от старых порядков, старой системы, не доверяет политикам, ни старым, ни молодым, в общем, не верит никому.

Я их понимаю, потому что как и большинство, я никому не доверяю, устал доверять. Соответственно, баллотировался один, не связывая себя с каким-либо лидером.

Но жизнь продолжается, надо сохранить государственность, думать о завтрашнем дне! Легко выступать против всех, оказывать недоверие, но это бесполезно. Вместо этого нужно думать о развитии, переменах.

Перемены еще впереди…

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 5