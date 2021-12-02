Кайып Шер, общественный деятель: «Мы не заметили, чтобы ветви власти вмешивались в выборный процесс»

Мы не заметили, чтобы ветви власти вмешивались в эти выборы.

— Прошли ли парламентские выборы честно, как обещали власти?

— Эти выборы отличались от предыдущих. Можно сказать, что сравнительно они прошли честно. И народ дает свою оценку. Мы не заметили, чтобы ветви власти вмешивались в эти выборы. Ни одна власть не проводила парламентские выборы настолько честно. Дальнейшая ответственность при подсчете голосов на совести на контролирующих сервер Шайлдабековой и Догоева.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 01.12.2021 / стр. 5